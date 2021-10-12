Израиль тайно эвакуировал 125 афганцев в Албанию

Израиль тайно эвакуировал афганских беженцев в Албанию, сообщает Jerusalem Post.

По данным НПО IsraAID, в группу эвакуированных беженцев вошли судьи, спортсмены, журналисты, правозащитники, родственники дипломатов, деятели культуры, ученые и сотрудники правоохранительных органов.

Ожидается, что в долгосрочной перспективе беженцы будут переселены в Канаду, Францию и Швейцарию. В то же время, IsraAID работает над обеспечением предметами первой необходимости 125 беженцев в Албании, а также более 1 тысячи беженцев, уже находящихся в этой стране.

Ранее в сентябре организация эвакуировала 42 афганских женщин и девочек в Объединенные Арабские Эмираты.