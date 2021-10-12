Акция протеста перед офисом правящей партии «Ени Азербайджан»

13 октября группа членов молодежных движений  NİDA и D18 провели акцию протеста перед бывшим офисом правящей партии «Ени Азербайджан». Об этом сообщает «Туран».

Активисты потребовали освободить членов партии Народного фронта  Ниямеддина Ахмедова и Фуада Ахмедли, - говорится в сообщении;

Как сообщает МВД Азербайджана, полиция не задержала никого из участников акции. Протестующих, нарушивших правила карантинного режима, оттеснили с территории.