В Беларуси будут арестовывать подписчиков телеграм-каналов
В Беларуси подписчиков телеграм-каналов, объявленных «экстремистскими», будут судить, сообщает телеграм-канал белорусского Главного управления по борьбе с организованной преступностью.
Правительство приняло данное постановление 12 октября. Максимальное наказание по соответствующей статье составляет семь лет лишения свободы.
Отметим, что в Беларуси «экстремистскими» признаны более 100 телеграм-каналов, подавляющее большинство из них имеют политическую тематику.
Крупнейший из признанных «экстремистскими» телеграм-каналов - Nexta Live - насчитывает 989 тысяч подписчиков.