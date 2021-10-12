Иран профинансирует нефтяные проекты за счет бартера нефти

Министерство нефти Ирана принимает необходимые меры по обмену сырой нефти и газового конденсата на сырье, оборудование или инвестиции для завершения получения полуфабрикатов нефтяной промышленности. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оджи.

Оджи отметил, что, учитывая внутренний потенциал и выявленных внешнеторговых партнеров, хорошие новости уже не за горами в области бартерной торговли нефтью и сырьевыми товарами, передают иранские СМИ.

«Поскольку мировой спрос на энергию растет на шесть-семь процентов, а коронавирус находится под контролем, ожидается, что мировые потребности в энергии увеличатся», - сказал Оджи, отметив, что министерство также рассматривает возможность обмена сырой нефти и конденсата на инвестиции в проекты.