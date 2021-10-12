Россия и Франция выводят свои инвестиции из Армении армянские СМИ
Из Армении выводятся иностранные инвестиции. Об этом пишет газета «Жоховурд».
Согласно сообщению, Статистический комитет Армении опубликовал данные об объеме осуществленных за шесть месяцев этого года иностранных инвестиций.
«Есть страны, которые за шесть месяцев этого года вывели свои прямые инвестиции из Армении. Капитал, вывезенный Францией из Армении, составил 5 млрд 15 млн драмов (около 10,5 млн долларов – ред.). Италия и Грузия также сократили свои прямые инвестиции. Российская Федерация сократила прямые инвестиции. Объем прямых инвестиций, выведенных из Армении в Россию, в прошлом году, составил 9 млрд 379 млн драмов (около 19 млн долларов)», - пишет армянская газета.