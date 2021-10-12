Утром в среду в Баку на автотрассе аэропорт Гейдара Алиева - поселок Мярдакан в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса погибли пять человек, 25 - пострадали. По предварительной версии водитель грузового автомобиля уснул за рулем и потеряв управление, врезался в пассажирский автобус. От удара автобус перевернулся.

В заявлении Министерства внутренних дел Азербайджана говорится, что в ДТП погибли один пассажир автобуса - Кямиля Бабаева, а также 4 человека, которые стояли у дороги: жители Баку - Махияддин Абдуллаев, Ильхам Гасанов, Ирада Искендерова и Мехпаре Ягубова.

Кроме этого, в ДТП пострадали 25 человек: 8 из них уже выписаны из больницы после оказания первой медицинской помощи, лечение 17 пострадавших продолжается.

Управление полиции Сураханского района Баку по факту ДТП возбудило уголовное дело по статье 263.3 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) УК Азербайджана. Водитель грузовика Махмуд Азизов арестован на три месяца, сообщили в МВД.