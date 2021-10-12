Телеком-операторы Казахстана, Азербайджана, Киргизии и Узбекистана подписали Меморандум о сотрудничестве

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Ведущие телекоммуникационные операторы Казахстана, Азербайджана, Киргизии и Узбекистана будут сотрудничать в рамках проекта TransCaspian Fiber Optic. Об этом стало известно во время конференции CIS GCCM 2021, которая проходила в Нур-Султане. Во время мероприятия сторонами были подписаны два Меморандума. Один - между телекоммуникационными операторами АО “Транстелеком”, ООО “AzerTelecom” и ООО “ЭльКат”, представляющими, соответственно, Казахстан, Азербайджан и Кыргызстан. Второй документ - между АО “Транстелеком”, ООО “AzerTelecom” и ООО “Telegraph 42 Management Gmbh”, представляющими, соответственно, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

По словам Председателя Совета Директоров компании “AzerTelecom” Фуада Аллахвердиева, реализация проекта TransCaspian Fiber Optic (TCFO) открывает новые возможности для развития сотрудничества не только между Азербайджаном и Казахстаном, но и также между странами Центральной Азии. «Мы верим, что в свете увеличения потребления интернета во всем мире данный масштабный цифровой проект внесет свою лепту в развитие телекоммуникационной отрасли региона, а также расширению бизнеса между странами и компаниями», - отметил Фуад Аллахвердиев. «TransCaspian Fiber Optic – это грандиозный проект в сфере цифровой инфраструктуры. На сегодняшний день мы видим его, как единственную альтернативу существующим наземным маршрутам. Уверен, что с нашими партнерами из «AzerTelecom» мы сможем выйти на принципиально новый уровень оказания услуг, сможем обеспечить долгожданную диверсификацию маршрутов между Европой и Азией», - отметил руководитель проекта TransCaspian Fiber Optic АО «Транстелеком» Галихан Мухамед-Рахимов.