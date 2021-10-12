Армяне обстреляли автоколонну Азербайджана в Карабахе обновлено, фото
13 октября, в районе 14:00, незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли автомобильную колонну с невоенными грузами, направлявшуюся из Суговушана в Кельбаджар. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Гозлукерпю, сообщает Министерство обороны Азербайджана.
В результате обстрела были повреждены передняя, задняя части, колеса и механизмы движения автомобиля "Нива" военной автомобильной инспекции военной полиции Вооруженных сил Азербайджана, двигавшегося впереди колонны. К счастью, погибших и раненых нет.
В сообщении Минобороны отмечается недопустимость обстрела незаконными армянскими вооруженными формированиями автомобильного каравана гражданского назначения, движущегося в сопровождении российских миротворцев с целью восстановления гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях.
Для расследования данного инцидента Минобороны направило обращение в командование российских миротворческих сил, временно дислоцированных в определенной части Карабахского экономического района Азербайджана, и в совместный российско-турецкий центр мониторинга.