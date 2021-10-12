Алиев и Эрдоган откроют аэропорт в Физули
В первую годовщину освобождения от армянской оккупации города Шуша, 8 ноября, президенты Азербайджана и Турции - Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган - примут участие в церемонии открытия нового Физулинского аэропорта, сообщает турецкий телеканал Haberturk.
Первые полеты в аэропорту Физули начались 5 сентября 2021 года.
В Физулинском международном аэропорту сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3 000 метров и шириной 60 метров. Она полностью оборудована системами посадки и навигации по приборам, освещением, первичными и вторичными радиолокационными системами для обеспечения безопасности полетов в соответствии со всеми требованиями ИКАО. Это позволит аэропорту принимать любые типы самолетов.