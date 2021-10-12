Скандал на матче Сербия – Азербайджан: УЕФА отнял флаги у болельщиков

На отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборными Сербии и Азербайджана, который состоялся вчера в Белграде, не были допущены флаги Сербии, на которых Косово изображено как сербская территория, сообщает haqqin.az со ссылкой на сербские СМИ.

Делегат УЕФА запретил вывешивание данных флагов на трибуну. Это возмутило некоторых сербских болельщиков, которые покинули стадион. А на южной трибуне стадиона, куда Сербская федерация в отсутствие организованных фанатских групп пригласила большое количество детей, до и во время матча звучала кричалка: «Косово – сердце Сербии!».

В Сербии возмущены решением УЕФА. Издание Kurir напоминает, что Европейский футбольный союз на матче Швеция – Косово, который состоялся 9 октября, разрешил появиться на трибуне баннеру с надписью «Косово – это Албания». А в Тиране на вчерашнем матче Албания – Польша висело сокращенное оскорбительное послание сербам - FCK SRB.

Де-юре Косово считается частично признанным государством. Его признали около 100 стран. При этом Косово уже несколько лет является членом Международного Олимпийского комитета, ФИФА, УЕФА и других спортивных федераций. Более 70 стран-членов ООН не признали Косово. Среди них Азербайджан, Россия, Украина, Беларусь, Грузия, Греция, Испания, Казахстан, Молдова, Румыния, Армения, Словакия и т.д.