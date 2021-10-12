Интересное заявление Путина об отношениях с Байденом
Президент России Владимир Путин заявил, что у него рабочие, устойчивые отношения с коллегой Джо Байденом, конструктивные отношения с администрацией США.
"В целом у меня достаточно рабочие, на мой взгляд, устойчивые отношения сложились с президентом Байденом. Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими коллегами российскими обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом Байденом. Вполне конструктивные сейчас отношения с действующей администрацией", - сказал Путин, выступая на Российской энергетической неделе.