После бурных обсуждений внешности переводчицы Владимира Путина, в Кремле решили ответить американцам.

Так президент России Владимир Путин назвал журналистку CNBC, "красивой женщиной", подчеркнув, что диалог по поставкам газа в Европу не выходит, потому что ее "вводят в заблуждение", сообщает РИА Новости.

"Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал… Вы сказали: вы не поставляете газ в Европу по газопроводу. Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемая коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников» - сказал Путин.