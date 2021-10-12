Израиль хочет провести футбольный ЧМ-2030 совместно с арабскими странами

Премьер-министр Нафтали Беннет накануне провел встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино, чтобы обсудить возможность проведения Израилем ЧМ-2030 вместе с другими государствами региона, такими как Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Israel Hayom.

На встрече также присутствовали бывшие высокопоставленные представители администрации США, в том числе бывший министр финансов Стивен Мнучин и бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Инфантино, который находится с визитом в Израиле, сказал, что руководящий орган футбола заинтересован в расширении мужских и женских турниров, которые потенциально может проводить Израиль.

Выступая на открытии Центра мира через силу имени Фридмана в Музее толерантности в Иерусалиме, Инфантино заявил, что Авраамовы соглашения о нормализации при посредничестве США, подписанные Израилем в 2020 году с ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко, могут способствовать тому, что еврейское государство сможет принимать футбольные турниры ФИФА.