Путин допустил цену нефти по $100 за баррель

Президент России Владимир Путин считает "вполне возможным", что нефть будет стоить $100 за баррель. Об этом он заявил, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Вполне возможно. Сейчас нефть растет в цене. Мы имеем в виду Россию", - сказал Путин, его цитирует ТАСС.

Путин отметил, что Россия не допускает резких скачков цен на нефтяном рынке: "Мы делаем все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно. Не допускаем резких скачков цен".

При этом, отметил глава российского государства, резкие скачки цен на нефтяном рынке не в интересах России.