Путин хвалит Нуланд и администрацию США

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая находится с рабочим визитом в Москве, обсуждает со своими российскими коллегами в том числе возможность новых контактов на высшем уровне между двумя странами. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом США Джо Байденом", - сказал он. "Так что вполне конструктивные отношения у нас сейчас с действующей администрацией США", - уверен он.

При этом Путин заверил, что власти РФ будут работать с любым президентом США, которого изберут жители этой страны.