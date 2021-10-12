Ирак заявил о взятии полного контроля над всей границей с Сирией
«Иракские военные взяли под полный контроль границу с Сирией и завершили строительство заграждения на всем протяжении границы», сообщило иракское пограничное командование.
Командующий погранвойсками Ирака Хамид аль-Хусейни назвал это «важным шагом в обеспечении безопасности», который прекратит дальнейшее проникновение террористов на территорию страны.
Отметим, что в июле нынешнего года 3 солдата иракской армии подверглись нападению и были ранены на ирако-сирийской границе.