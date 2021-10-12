Гюндуз Мамедов требует экстрадиции Натальи Поклонской

Об этом украинский правовед написал в своем Twitter.

«Назначение бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской послом России в африканскую республику Кабо-Верде является позитивной новостью для Украины.

Хорошая новость для Минюста Украины и прокуратуры АР Крым. И не очень для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи «посла». Одно производство уже в суде, 2-е расследуется. Таким образом, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе», - написал заместитель генпрокурора Украины в 2019-2021 годах.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом России в африканской республике Кабо-Верде.