Первые покупатели официального iPhone 13 от Kontakt получат подарок стоимостью 300 манатов

Хотите первыми приобрести линейку смартфонов iPhone 13 и на самых выгодных условиях? Если да, отслеживайте Kontakt! Kontakt, официальный центр продаж бренда Apple в Азербайджане, первым начнет продажи новых моделей iPhone: в ночь с 14 на 15 октября в 00:00. Кроме того, до 02:00 ночи любой, кто купит смартфон из серии iPhone 13 в магазине «Украинский круг», получит баланс на телефон в размере 300 манатов. Условие распространяется на тех, кто приобретет смартфон как наличными, так и в рассрочку или такситными картами.

Сеть также создала возможность для предзаказа моделей iPhone на kontakt.az. Только те, кто сделают предзаказ смогут приобрести смартфон из серии iPhone 13 без первоначального взноса и на 12 месяцев без процентов, придя в магазин «Украинский круг» в ночь на 15 октября. Таких преимуществ нет ни в одной сети.

Есть и другие преимущества покупки продукции «Apple» именно в сети Kontakt

Доступные условия кредита - Всю продукцию «Apple» можно приобрести с выгодными условиями рассрочки, а также, в зависимости от истории покупок клиента, без первоначального взноса. Также, вы можете оплатить 50% от стоимости продукции и оставшуюся сумму платить в течение 6 месяцев на беспроцентных условиях. Кроме того, владельцы такситных карт могут разделить скидочную стоимость на 6 равных месяцев без комиссии и первоначального взноса.

Возможность обменять старый телефон на новый iPhone 13 - Сдав ваш старый телефон, вы можете приобрести новый iPhone 13 со специальной скидкой. Вне зависимости от того, в каком состоянии ваш старый телефон и в каком магазине электроники он был куплен - принесите его в магазины «Kontakt», специалисты оценят его на месте и вы получите реальную скидку на любую из выбранных вами моделей iPhone 13.

Возможность покупки оригинального и официального товара - Если вы хотите приобрести полностью оригинальные и официальные продукты «Apple», вам необходимо посетить официальный центр продаж в стране - Kontakt. В настоящее время в магазинах Kontakt Home и Kontakt Smart представлено более 100 наименований продукции Apple: телефоны, планшеты, Macbook и iMac, наушники и аксессуары. Специалисты по продажам сети Kontakt предоставят вам всю информацию о функциональности новых моделей iPhone и помогут выбрать нужную модель.

Ремонт проводится официальным сервисом «Apple» - Ремонт по гарантии продукции «Apple», приобретенной в сети Kontakt, проводится официальным сервисом «Apple» в нашей стране. Оригинальность деталей, используемых при ремонте изделий, и качество ремонта гарантированы.

Итак, приходите в магазин «Kontakt Home – Украинский круг» в ночь с 14-го на 15-ое октября с 00:00 до 02:00, чтобы приобрести официальные модели iPhone 13 и получить подарок.