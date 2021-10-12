В частности, на встрече Пашазаде отметил, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева, основываясь на своих суверенных правах и в соответствии с Уставом ООН, резолюциями Совета Безопасности и решениями других международных организаций, восстановил территориальную целостность, признанную на международном уровне. Конфликт завершен, и пришло время говорить о будущем, о мире, стремиться сделать регион стабильным и безопасным.

И пока шейх-уль ислам говорил о необходимости мира в регионе, а патриарх Кирилл призывал стороны к дружбе и добрососедству, Гарегин II не упустил возможности заговорить о войне.

Как сообщалось ранее, в Москве состоялась трёхсторонняя встреча с участием председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюра Пашазаде, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и католикоса всех армян Гарегина II.

«Ситуация, возникшая после подписания лидерами трех стран заявления от 10 ноября 2020 года, положившего конец военным действиям и вооруженному конфликту между Азербайджаном и Арменией, создает возможности для наступления новой эпохи на Южном Кавказе, и отныне не должно быть места реваншистской риторике, призывам к мести, вражде, необходимо начать сотрудничество во благо двух народов» - заявил шейх.

А. Пашазаде также отметил, что на политической и географической карте Азербайджана нет территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". «Армяне, проживающие сегодня в Ханкенди и прилегающих к нему населенных пунктах, являются, как и представители других этнических групп, гражданами Азербайджана и обязаны соблюдать азербайджанское законодательство. Что касается статуса, то для Азербайджана этот вопрос не является предметом обсуждения", - сказал Пашазаде.

А вот с какой позиции подошел к строительству будущего мира Гарегин II: «Война в Карабахе не привела к разрешению проблем, а породила новые трагедии и вызвала новые проблемы».

По словам католикоса 27 сентября прошлого года при открытой поддержке Турции и с привлечением международных террористических группировок Азербайджан развязал широкомасштабные боевые действия против так называемого Арцаха, что создало катострофическую ситуацию во всем регионе и имело трагические последствия для наших народов. «В тяжелых боях, вследствие применения Азербайджаном запрещенных видов кассетного и фосфорного оружия тысячи военнослужащих, мирных жителей, включая женщин и детей, были убиты, ранены и стали инвалидами, мирные жители подверглись пыткам, около 40 тысяч арцахцев были эвакуированы и остались без крова» - заявил Гарегин, видимо забыв про ракетные обстрелы мирных городов Азербайджана.

Не обошел стороной армянский католикос и судьбу албанских церквей, которые путем фальсификаций были подделаны под армянские и которые вполне справедливо реставрируются Азербайджаном. И тут стоило бы Гарегину напомнить о мечетях, которые превратили в хлева…