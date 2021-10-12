МИД Франции обвиняет Иран
Пресс-секретарь МИД Франции Анна-Клер Лежандр заявила, что своими действиями администрация президента Ирана вызывает сомнения в намерениях вернуться к переговорам по ядерной программе, передает Reuters.
«Иран неоднократно заявлял, что вернется к переговорам «скоро». Европейские дипломаты предварительно заявили, что возобновление переговоров в Вене по совместному всеобъемлющему плану действий возможно до конца октября», - заявила Лежандр, добавив, что Тегерану необходимо четко заявить о своих намерениях, если он хочет вернуться к переговорам.
Тем временем, координатор Евросоюза Энрике Моура 14 октября посетит визитом Тегеран, где встретится с членами иранской ядерной переговорной группы спустя 4 месяца после того, как предыдущие переговоры зашли в тупик.