РИА Новости исказило итоговый текст заявления трех лидеров

Как сообщал ранее haqqin.az , патриарх Кирилл в среду провел в Даниловом монастыре трехсторонние переговоры с католикосом всех армян Гарегином II и председателем управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. По итогам встречи Святейший Патриарх Кирилл зачитал заявление, текст которого опубликован на официальном сайте Московского Патриархата.

Российское информационное агентство «РИА Новости» исказило итоговый текст заявления духовных лидеров России, Азербайджана и Армении, распространенный после трехсторонней встречи в Москве.

В заявлении в числе прочего говорится, что «Кавказ всегда славился огромным многообразием народов, языков и культур. Для азербайджанского и армянского народов не существует иного будущего, кроме совместного проживания. Сегодня особенно важно восстановить доверие людей друг к другу, вновь научиться воспринимать соседа с уважением и готовностью к взаимопомощи. Залог такого обращения — уважение к религиозным святыням, историческим памятникам и кладбищам, уважение к религиозным чувствам людей иной веры, бережное сохранение памяти об усопших».

Однако, подготовившие новость на основе этого заявления журналисты РИА Новости, исказили его текст, сделав упор на памятниках и кладбищах в Нагорном Карабахе.

«Также они призвали к уважению объектов поклонения, кладбищ и памятников истории в Нагорном Карабахе», - говорится в публикации агентства.

При этом стоит отметить, что название Нагорный Карабах и вовсе не упоминалось в данном заявлении.