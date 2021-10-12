РИА Новости исказило итоговый текст заявления трех лидеров
Российское информационное агентство «РИА Новости» исказило итоговый текст заявления духовных лидеров России, Азербайджана и Армении, распространенный после трехсторонней встречи в Москве.
Как сообщал ранее haqqin.az, патриарх Кирилл в среду провел в Даниловом монастыре трехсторонние переговоры с католикосом всех армян Гарегином II и председателем управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. По итогам встречи Святейший Патриарх Кирилл зачитал заявление, текст которого опубликован на официальном сайте Московского Патриархата.
В заявлении в числе прочего говорится, что «Кавказ всегда славился огромным многообразием народов, языков и культур. Для азербайджанского и армянского народов не существует иного будущего, кроме совместного проживания. Сегодня особенно важно восстановить доверие людей друг к другу, вновь научиться воспринимать соседа с уважением и готовностью к взаимопомощи. Залог такого обращения — уважение к религиозным святыням, историческим памятникам и кладбищам, уважение к религиозным чувствам людей иной веры, бережное сохранение памяти об усопших».
Однако, подготовившие новость на основе этого заявления журналисты РИА Новости, исказили его текст, сделав упор на памятниках и кладбищах в Нагорном Карабахе.
«Также они призвали к уважению объектов поклонения, кладбищ и памятников истории в Нагорном Карабахе», - говорится в публикации агентства.
При этом стоит отметить, что название Нагорный Карабах и вовсе не упоминалось в данном заявлении.