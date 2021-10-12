Путин превозносит "свою демократию"

"Во-первых, я не помню, когда я говорил, что Россия не готова к полноценной демократии, - сказал он в среду 13 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели, отвечая на вопрос о готовности России к демократии на современном этапе. - Просто демократия понимается по-разному. Свобода слова, свобода вероисповедания, свобода организации и проведения массовых мероприятий на улицах и так далее. Вот когда в Европе и США разгоняют различные массовые мероприятия с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа - это свобода или нет? Это не очень похоже на свободу".

Путин заявил, что утверждения о смерти демократии в России сильно преувеличены. "Переживания по поводу того, что демократия в России умерла, сильно преувеличены. Все, не беспокойтесь о нас - подумайте лучше о себе, о том, что у вас там происходит", - сказал он.