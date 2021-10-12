Путин заявил, что государство финансирует российские СМИ, а они все равно критикуют

"Я считаю, что ненормально, когда преследуют журналистов. Кстати говоря, если мы возьмем количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру, посмотрите, где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна, где это происходит", - заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели президент Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора – ведущей телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

Российский лидер добавил, что это является результатом внутреннего развития страны и ее демократических процессов. В то же время президент отметил, что сложно найти другие страны, где СМИ финансируются из государственных источников и занимают непримирительную позицию к властям, как в России.