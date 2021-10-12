Путин: почему США можно, а нам нельзя?

"Если он не нарушит российский закон, и он не даст повода, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или для каких-то других соображений", - сказал Путин, добавив, что вне зависимости от заслуг, "нужно исполнять российские законы".

Он также отметил, что закон об иноагентах был придуман не в России, а в США в 1930-х годах, и используется до сих пор, в том числе в отношении российских СМИ. "Почему в США можно, а у нас нельзя. И там, и у нас делается это только с одной целью - для защиты внутриполитических процессов от влияния из вне. И иноагенты, им не запрещается ни политическая, ни какая другая деятельность, они просто должны зарегистрироваться в качестве таковых", - отметил президент России.