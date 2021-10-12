Сербия заявила, что готова к войне. А Россия перебрасывает в регион вооружение
На фоне резко обострившейся ситуации в Косово, батарея российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" переброшена в Сербию для участия в российско-сербских учениях "Славянский щит - 2021". Об этом заявляет Министерство обороны России.
Российское подразделение ПВО, оснащенное зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С", доставлено военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии.
А тем временем, президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с представителями косовских сербов на административной линии с Косово заявил, что Белград будет вынужден защитить сербское население в Косове и Метохии, если приштинские власти продолжат стрелять в сербов.
Вучич призвал сербов к обороне: «Если начнется насилие, защищайтесь, мы будем с вами. Только имейте в виду, какова будет цена для всех нас. Если они продолжат стрелять в наших людей, у нас не будет выбора", - заявил сербский лидер.
Ситуация в регионе резко обострилась, когда полиция непризнанного Косова провела в среду 13 октября спецоперацию в населенной преимущественно сербами северной части города Косовска-Митровица и ворвалась в несколько торговых точек для проверки языка документации. Сотни проживающих в городе сербов вышли на улицы, стали собираться на месте инцидента, блокировать движение грузовиками и пожарными машинами, были слышны сирены тревоги. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Аналогичная акция полиции проходила в городе Звечан. Там косовары открыли огонь по протестующим сербам. Один человек тяжело ранен.