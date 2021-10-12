Сербия заявила, что готова к войне. А Россия перебрасывает в регион вооружение

На фоне резко обострившейся ситуации в Косово, б атарея российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" переброшена в Сербию для участия в российско-сербских учениях "Славянский щит - 2021" . Об этом заявляет Министерство обороны России.

А тем временем, президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с представителями косовских сербов на административной линии с Косово заявил, что Белград будет вынужден защитить сербское население в Косове и Метохии, если приштинские власти продолжат стрелять в сербов.

Вучич призвал сербов к обороне: «Если начнется насилие, защищайтесь, мы будем с вами. Только имейте в виду, какова будет цена для всех нас. Если они продолжат стрелять в наших людей, у нас не будет выбора", - заявил сербский лидер.