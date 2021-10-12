Информация о передаче Ирану двух иранских водителей, задержанных несколько недель назад при попытке незаконного пересечения государственной границы Азербайджана не соответствует действительности. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Государственный таможенный комитет Азербайджана сообщает, что на основании выявленного факта незаконного пересечения гражданами Ирана Барзегаром Хакхи Джафаром Газанфаром и Норузи Шахроудом Гейдаром таможенной границы Азербайджана из Армения в город Ханкенди Азербайджанской Республики 16 сентября начато и проводится расследование по статьям 206.3.2 и 318.2 УК.

В сообщении говорится, что граждане Ирана пытались пересечь государственную границу Азербайджана без установленных документов и вне контрольно-пропускных пунктов.

«Информация о возвращении их в свою страну не соответствует действительности»,- говорится в сообщении.

Напомним, что некоторое время назад иранское правительственное агентство Mehr распространило дезинформацию об освобождении и экстрадиции Ирану двух задержанных на автомагистрали Горис-Кафан водителей грузовиков.