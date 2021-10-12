Удивительная новость: главы генштабов Ирана и Пакистана объявили о братстве
«Исламская Республика Иран и Пакистан - две братские страны, тесное сотрудничество которых жизненно важно для мира и стабильности в регионе», говорится в официальном заявлении ВС Пакистана.
В среду, 13 октября, в Пакистан приехал начальник штаба ВВС Ирана генерал-майор Мохаммед Багири, где провел ряд встреч с военными руководителями страны, а также премьер-министром Имран Ханом.
В заявлении пресс-службы ВВС Пакистана говорится, что стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Афганистане и региональную безопасность. Иран и Пакистан также договорились об укреплении военного сотрудничества «в интересах мира в регионе и борьбе с терроризмом».
Начальник генштаба Ирана, в свою очередь, выразил желание дальнейшего укрепления военных отношений между двумя странами.
Премьер-министр подчеркнул приверженность Пакистана укреплению двусторонних торговых отношений, а также расширению экономического и энергетического сотрудничества.
Он охарактеризовал границу между Пакистаном и Ираном как границу «мира и дружбы» и подчеркнул важность шагов, предпринятых для повышения безопасности с обеих сторон.
Во время встречи с иранским генералом премьер-министр Пакистана Имран Хан подчеркнул приверженность Пакистана к укреплению двусторонних торговых отношений, а также расширению экономического сотрудничества, добавив, что его страна высоко оценивает поддержку Ирана в кашмирском споре.
Также премьер-министр попросил передать сердечные приветствия президенту Ирана, пригласив его в Исламабад.