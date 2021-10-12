США рассмотрят все варианты, если Иран не вернется к переговорам

«Соединенные Штаты готовы рассмотреть все варианты того, как они будут действовать в мире, в котором Иран не захочет вернуться к переговорам по ядерной программе 2015 года», передает Reuters слова спецпосланника США по Ирану Роба Мэлли.

По словам представителя США, страна будет готова адаптироваться к другой реальности и рассмотрит все решения проблемы ядерной программы Ирана.

Отметим, что в 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года и ввели новые санкции в отношении Исламской Республики. Тегеран в ответ отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД.