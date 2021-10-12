После оглашения свидетельских показаний слово было предоставлено генералу Ровшану Акперову, который стал в деталях описывать события тех дней. Акперов начал с того, что в 1999 году был отправлен на учебу в Академию Минобороны Украины.

Затем на суде были оглашены показания еще одного умершего свидетеля - Мазахира Шихалиева. Однако проблема заключается в том, что свидетель пять раз (!!!) менял показания. Вначале Шихалиев заметил, что Ровшан Акперов был на месте убийства, затем стал утверждать, что не видел момента убийства. Однако в последнем телефонном разговоре с отцом Эльчина Алиева Мазахир Шихалиев явно указал на убийцу: Ровшан Акперов!

Гособвинитель также объявил, что на суде будут зачитаны показания бывших сотрудников посольства Азербайджана в Украине и работников кафе «Сикора», в котором произошло убийство.

На сегодняшнем заседании суда должны были быть допрошены мать покойного Эльчина Алиева Самая Алиева и близкий друг Оруджали Гаджиев, который в настоящее время занимает должность замминистра МЧС. Однако, свидетели не смогли явиться на суд и поэтому были зачитаны их показания на предварительном следствии.

Напомним, что Ровшан Акперов задержан в марте этого года. Генералу инкриминируют убийство азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева, обвиняя по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Преступление произошло 1 июня 2001 года в Киеве.

Выступивший на заседании гособвинитель потребовал приговорить генерала Ровшана Акперова к 11 годам тюрьмы. Однако сам генерал вину не признал и выступил с долгой речью, в надежде убедить судей в своей невиновности.

«В мае 2001 года в Украине проводились «Дни Азербайджана», где я принимал участие в роли военного атташе. На мероприятии в посольстве я встретил полковника Эльхана Джабиева, который сказал, что через несколько дней возвращается в Баку. Я попросил его доставить в Минобороны папку с секретными документами, и он согласился», - сказал Ровшан Акперов.

По словам Акперова, в день убийства Эльчина Алиева он вместе с членами своей семьи находился в посольстве: «В то время полномочия посла исполнял Ровшан Гарадаглы. В посольстве находился и сын Фикрета Годжи - Ялчын. Затем в посольство пришли двое мужчин, но они быстро ушли. Я попросил сотрудника посольства по имени Сабухи проводить мою мать и дочь домой. Примерно к полуночи все разошлись, и я вместе с сыном поехал домой».

Если верить словам генерала, то на утро следующего дня ему позвонили из посольства и сообщили об убийстве Эльчина Алиева.

«Я сразу направился в посольство, где собрались 5-6 человек. Они сказали, что из Азербайджана летит делегация, в составе которой Назим Ибрагимов. Их надо было встретить. Но я торопился на занятия и поэтому поехал в Академию», - сказал генерал.

Ровшан Акперов утверждает, что позже узнал о том, что газеты начали упоминать его имя в убийстве Эльчина Алиева: «Эти газеты мне показали в посольстве. Мне сказали, что Назим Ибрагимов рассказал семье Эльчина Алиева, что это я убил его. Я начал искать Назима Ибрагимова. Он оставался в отеле «Днепр», рядом с ним находились Самед Новрузов и Мусахан Алиев. Я спросил Назима, почему он упоминает мое имя в убийстве Эльчина? Он начал все отрицать. Более того, назвал меня человеком правительства и национальным генералом. Мол, как он может позволить себе сказать такое. Произнесенные Н.Ибрагимовым слова слышали все присутствующие», - сказал он.

По словам генерала, следующая его встреча с Назимом Ибрагимовым состоялась в 2002 году на мероприятии, посвященном трагедии «20 января».

«Рядом с нами находилось много людей. Я ему сказал в лицо, что настоящий мужчина никогда не говорит за спиной. Он снова поклялся, что не обвинял меня в убийстве Эльчина. Пока я находился в Баку, никто не предъявил мне претензий и обвинений. Я дал показания прокурору и начальнику управления полиции. Были приглашены 37 сотрудников кафе «Сикора». Все в один голос сказали, что я не имею отношения к этому делу», - сказал генерал.

«Что плохого мне сделал Эльчин? Какое мне было дело до него? Говорят, что я пришел в кафе в военном мундире. Как вы представляете себе генерала, находящегося в кафе в военном мундире? Если бы у меня возник спор с Мазахиром Шихалиевым, он должен был узнать меня. Почему он попросил прислать мою фотографию? Я видел покойного Эльчина Алиева всего трижды, и ни разу не сидел с ним за одним столом. Ну что за споры могли у меня быть? Тут что-то говорят про самовар… Разве из-за разговоров про самовар убивают людей?! У меня с Эльчином был всего один разговор. Он спросил меня - являюсь ли я родом из Нахчывана? Я ответил отрицательно. Эльчин Алиев был очень тихим и скромным человеком», - продолжил речь Акперов.

Генерал продолжил настаивать на том, что не имеет никакого отношения к этому убийству.

«Мои дети в слезах возвращались со школы и жаловались на разговоры одноклассников, что я убийца. Я как мужчина заявляю, что никак не связан с этим убийством. Пусть выяснят с кем у Эльчина были разногласия по бизнесу. Я через свои связи узнал подробности возобновления уголовного дела. Оказалось, что следователя пригласили в ресторан и посоветовали возбудить новое уголовное дело против меня. Определенным людям поручили дать показания против меня. А свидетелей запугали угрозами увольнений», - сказал он.

Затем слово предоставлено адвокату Эльчину Садыгову, который стал задавать Ровшану Акперову крайне неудобные вопросы.