Последнее слово арестованного генерала Акперова: «Мое мужское слово…» haqqin.az из зала суда
Сегодня, 13 октября, в Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении Национального героя генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, обвиняемого в убийстве азербайджанского бизнесмена.
Выступивший на заседании гособвинитель потребовал приговорить генерала Ровшана Акперова к 11 годам тюрьмы. Однако сам генерал вину не признал и выступил с долгой речью, в надежде убедить судей в своей невиновности.
Напомним, что Ровшан Акперов задержан в марте этого года. Генералу инкриминируют убийство азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева, обвиняя по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Преступление произошло 1 июня 2001 года в Киеве.
На сегодняшнем заседании суда должны были быть допрошены мать покойного Эльчина Алиева Самая Алиева и близкий друг Оруджали Гаджиев, который в настоящее время занимает должность замминистра МЧС. Однако, свидетели не смогли явиться на суд и поэтому были зачитаны их показания на предварительном следствии.
Гособвинитель также объявил, что на суде будут зачитаны показания бывших сотрудников посольства Азербайджана в Украине и работников кафе «Сикора», в котором произошло убийство.
Затем на суде были оглашены показания еще одного умершего свидетеля - Мазахира Шихалиева. Однако проблема заключается в том, что свидетель пять раз (!!!) менял показания. Вначале Шихалиев заметил, что Ровшан Акперов был на месте убийства, затем стал утверждать, что не видел момента убийства. Однако в последнем телефонном разговоре с отцом Эльчина Алиева Мазахир Шихалиев явно указал на убийцу: Ровшан Акперов!
После оглашения свидетельских показаний слово было предоставлено генералу Ровшану Акперову, который стал в деталях описывать события тех дней. Акперов начал с того, что в 1999 году был отправлен на учебу в Академию Минобороны Украины.
«В мае 2001 года в Украине проводились «Дни Азербайджана», где я принимал участие в роли военного атташе. На мероприятии в посольстве я встретил полковника Эльхана Джабиева, который сказал, что через несколько дней возвращается в Баку. Я попросил его доставить в Минобороны папку с секретными документами, и он согласился», - сказал Ровшан Акперов.
По словам Акперова, в день убийства Эльчина Алиева он вместе с членами своей семьи находился в посольстве: «В то время полномочия посла исполнял Ровшан Гарадаглы. В посольстве находился и сын Фикрета Годжи - Ялчын. Затем в посольство пришли двое мужчин, но они быстро ушли. Я попросил сотрудника посольства по имени Сабухи проводить мою мать и дочь домой. Примерно к полуночи все разошлись, и я вместе с сыном поехал домой».
Если верить словам генерала, то на утро следующего дня ему позвонили из посольства и сообщили об убийстве Эльчина Алиева.
«Я сразу направился в посольство, где собрались 5-6 человек. Они сказали, что из Азербайджана летит делегация, в составе которой Назим Ибрагимов. Их надо было встретить. Но я торопился на занятия и поэтому поехал в Академию», - сказал генерал.
Ровшан Акперов утверждает, что позже узнал о том, что газеты начали упоминать его имя в убийстве Эльчина Алиева: «Эти газеты мне показали в посольстве. Мне сказали, что Назим Ибрагимов рассказал семье Эльчина Алиева, что это я убил его. Я начал искать Назима Ибрагимова. Он оставался в отеле «Днепр», рядом с ним находились Самед Новрузов и Мусахан Алиев. Я спросил Назима, почему он упоминает мое имя в убийстве Эльчина? Он начал все отрицать. Более того, назвал меня человеком правительства и национальным генералом. Мол, как он может позволить себе сказать такое. Произнесенные Н.Ибрагимовым слова слышали все присутствующие», - сказал он.
По словам генерала, следующая его встреча с Назимом Ибрагимовым состоялась в 2002 году на мероприятии, посвященном трагедии «20 января».
«Рядом с нами находилось много людей. Я ему сказал в лицо, что настоящий мужчина никогда не говорит за спиной. Он снова поклялся, что не обвинял меня в убийстве Эльчина. Пока я находился в Баку, никто не предъявил мне претензий и обвинений. Я дал показания прокурору и начальнику управления полиции. Были приглашены 37 сотрудников кафе «Сикора». Все в один голос сказали, что я не имею отношения к этому делу», - сказал генерал.
«Что плохого мне сделал Эльчин? Какое мне было дело до него? Говорят, что я пришел в кафе в военном мундире. Как вы представляете себе генерала, находящегося в кафе в военном мундире? Если бы у меня возник спор с Мазахиром Шихалиевым, он должен был узнать меня. Почему он попросил прислать мою фотографию? Я видел покойного Эльчина Алиева всего трижды, и ни разу не сидел с ним за одним столом. Ну что за споры могли у меня быть? Тут что-то говорят про самовар… Разве из-за разговоров про самовар убивают людей?! У меня с Эльчином был всего один разговор. Он спросил меня - являюсь ли я родом из Нахчывана? Я ответил отрицательно. Эльчин Алиев был очень тихим и скромным человеком», - продолжил речь Акперов.
Генерал продолжил настаивать на том, что не имеет никакого отношения к этому убийству.
«Мои дети в слезах возвращались со школы и жаловались на разговоры одноклассников, что я убийца. Я как мужчина заявляю, что никак не связан с этим убийством. Пусть выяснят с кем у Эльчина были разногласия по бизнесу. Я через свои связи узнал подробности возобновления уголовного дела. Оказалось, что следователя пригласили в ресторан и посоветовали возбудить новое уголовное дело против меня. Определенным людям поручили дать показания против меня. А свидетелей запугали угрозами увольнений», - сказал он.
Затем слово предоставлено адвокату Эльчину Садыгову, который стал задавать Ровшану Акперову крайне неудобные вопросы.
Эльчин Садыгов: «Вы говорите, что не посещали кафе «Сикора» в военной форме. Тогда откуда официанты и музыканты этого кафе знают вас?
Ровшан Акперов не ответил на этот вопрос.
Эльчин Садыгов: «Вы утверждаете, что в беседе с вами Назим Ибрагимов якобы сказал, что получил от государства приказ выступить против вас на суде. Разве у вас есть какие-то проблемы с государством?
Генерал продолжил хранить молчание. Ровшан Акперов не ответил и на последующие вопросы, ограничившись фразой «не хочу отвечать».
Затем выступил гособвинитель, который сказал, что собранные доказательства указывают на то, что преступление совершил именно Ровшан Акперов. Он также попросил исключить из обвинения статью «хулиганство», т.к. с момента преступления прошло много времени. Гособвинитель потребовал признать Ровшана Акперова виновным по статье 120.2.2 (умышленное убийство) и приговорить его к 11 годам лишения свободы.
Выступивший на суде отец убитого Эльчина Алиева Фадай Алиев попросил суд приговорить Ровшана Акперова к пожизненному заключению.
«Я прошу вас как отец. Если закон позволяет, осудите его на пожизненный срок. Он оставил нас без сына, приговорил нас к пожизненному наказанию. Пусть и сам получит такое же наказание. Эльчин был моим единственным сыном. Я не могу смотреть в глаза внукам. За эти 20 лет нет двери, в которую бы я не постучался в поисках справедливости», - сказал он.
Отметим, что адвокат Эльчин Садыгов не согласился со стороной обвинения, которое запросило наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет. Он попросил приговорить Ровшана Акперова к 15 годам тюремного заключения.