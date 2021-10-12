Эльвина Юсифли могут приговорить к 12 годам после гибели российской журналистки

Напомним, 1 августа 29-летний Эльвин Юсифли совершил дорожно-транспортное происшествие на улице Киевской в городе Советский. Первоначально мужчине было предъявлено обвинение «среднетяжелой» ч.2 ст. 264 УК РФ. Однако позже выяснились новые обстоятельства. Юсифли, как выяснилось, в момент автоаварии был под действием наркотиков.

Российские следователи завершили производство по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Азербайджана Эльвина Азера оглы Юсифли, который обвиняется в совершении тяжкого ДТП в котором погибла главный редактор районной газеты Олеся Шарнина.

«В ходе следствия установлено, что мужчина, управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения, при совершении обгона выехал на встречную полосу, создав помеху встречным автомобилям. Он потерял контроль над управлением, выехал на примыкающий справа по ходу движения тротуар, где совершил наезд на пешехода — женщину, движущуюся с ним в попутном направлении. В результате наезда пешеход получила многочисленные травмы, от которых скончалась на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ОМВД по Советскому району.

Обвинительное заключение уже направлено в прокуратуру для утверждения. Напомним, Юсифли со дня совершения преступления находился под стражей. В соответствии с санкцией статьи ему может грозить до 12 лет лишения свободы.