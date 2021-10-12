«Черная вдова» Айшат Рзаева рассказала о своем муже боевике из Азербайджана и побеге из Сирии

Во время обыска дома были изъяты большие суммы в турецких лирах и долларах, организационные документы, цифровые материалы и поддельные сирийские удостоверения личности. Информация о задержании Рзаевой была передана российской стороне.

Следователи отмечают, что Рзаева входила в группу «Черные Вдовы», которая являлась одним из спецпроектов лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Бывший лидер ИГИЛ, который объединил вдов, потерявших своих супругов во время боевых действий и очень лояльных к организации, стремился использовать этих женщин в качестве смертниц в терактах из-за их чувства мести.

«В 2015 году я прилетела в Азербайджан самолетом из России, а затем вылетела в Стамбул. В Стамбуле члены организации поприветствовали меня и отвезли в дом, где я проживала. После двухмесячного пребывания в Стамбуле члены организации перевезли меня в Газиантеп. Мы нелегально перебрались в Сирию через контрабандистов. Меня отвезли к моему супругу Т.А., гражданину России, который воевал в рядах боевиков на ИГИЛ в Сирии. Вместе с мужем нас зарегистрировали под кодовым именем Ум Ахмед в «Русской катапульте» (военном отряде русскоговорящих), входящей в состав ИГИЛ. Позже я посещала идеологические лекции. Затем мой супруг погиб», — цитирует турецкое издание показания Рзаевой.