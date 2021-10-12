«Черная вдова» Айшат Рзаева рассказала о своем муже боевике из Азербайджана и побеге из Сирии
Правоохранительные органы Турции 7 октября провели спецоперацию в районе Кечиорен (Анкара), в результате которой задержали гражданку России 29-летнюю Айшат Рзаеву, пишет газета Hürriyet.
Во время обыска дома были изъяты большие суммы в турецких лирах и долларах, организационные документы, цифровые материалы и поддельные сирийские удостоверения личности. Информация о задержании Рзаевой была передана российской стороне.
Следователи отмечают, что Рзаева входила в группу «Черные Вдовы», которая являлась одним из спецпроектов лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Бывший лидер ИГИЛ, который объединил вдов, потерявших своих супругов во время боевых действий и очень лояльных к организации, стремился использовать этих женщин в качестве смертниц в терактах из-за их чувства мести.
«В 2015 году я прилетела в Азербайджан самолетом из России, а затем вылетела в Стамбул. В Стамбуле члены организации поприветствовали меня и отвезли в дом, где я проживала. После двухмесячного пребывания в Стамбуле члены организации перевезли меня в Газиантеп. Мы нелегально перебрались в Сирию через контрабандистов. Меня отвезли к моему супругу Т.А., гражданину России, который воевал в рядах боевиков на ИГИЛ в Сирии. Вместе с мужем нас зарегистрировали под кодовым именем Ум Ахмед в «Русской катапульте» (военном отряде русскоговорящих), входящей в состав ИГИЛ. Позже я посещала идеологические лекции. Затем мой супруг погиб», — цитирует турецкое издание показания Рзаевой.
Девушка также рассказала, как она сбежала из лагеря «Хол», находящегося под контролем Сирийских демократических сил (SDG), расширения террористических YPG-PKK, которое США поддерживают в Сирии.
«Второй раз я вышла замуж за члена организации – гражданина Азербайджана, который также погиб, сражаясь за ИГИЛ. При попытке к бегству из Сирии мы были пойманы отрядами США и РПК, а затем доставлены в лагерь Аль-Хол. После того, как мы пробыли там некоторое время, мы сбежали из лагеря с вдовами других членов организации. И незаконно въехали в Турцию через Хатай, договорившись с контрабандистами. После Хатая я останавливалась в домах, арендованных ИГИЛ в Стамбуле, Конье и Анкаре», - сказала женщина.