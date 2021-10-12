Суд над президентом футбольного клуба, который устроил резонансное ДТП в Баку
В Баку состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении президента футбольного клуба «Алинджа» Эльшада Кельбалиева, который совершил тяжелое ДТП, приведшее к гибели четырех человек.
Напомним, что резонансное ДТП произошло в июне этого года. Эльшад Кельбалиев за рулем внедорожника Range-Rover с госномерами 10-CO-002 сначала совершил наезд на пешехода вблизи отеля Spring в поселке Новханы и попытался скрыться с места происшествия.
Затем Range-Rover на большой скорости врезался в автомобиль марки Damas. Удар был такой силы, что находившиеся в автомобиле Damas трое пассажиров скончались на месте. В момент совершения ДТП Эльшад Кельбалиев находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
На сегодняшнем заседании суда адвокаты попросили судью заменить меру пресечения Эльшаду Кельбалиеву на домашний арест. Суд не удовлетворил ходатайство.
Следующее заседание суда назначено на 20 октября.
Отметим, что Эльшад Кельбалиев является зятем главы ООО Qurtuluş-93 Магеррама Агаева.