Суд над президентом футбольного клуба, который устроил резонансное ДТП в Баку

В Баку состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении президента футбольного клуба «Алинджа» Эльшада Кельбалиева, который совершил тяжелое ДТП, приведшее к гибели четырех человек.

Напомним, что резонансное ДТП произошло в июне этого года. Эльшад Кельбалиев за рулем внедорожника Range-Rover с госномерами 10-CO-002 сначала совершил наезд на пешехода вблизи отеля Spring в поселке Новханы и попытался скрыться с места происшествия.