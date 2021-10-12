Российская разведка: Разведслужбы СНГ об опасности дестабилизации

Запад скоординировано и целенаправленно принимает меры, цель которых - оказать деструктивное влияние на страны СНГ, дестабилизировать ситуацию в них. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, к такому мнению пришли руководители спецслужб из стран объединения.

Как сообщает Служба Внешней Разведки России, вопрос обсуждался на очередном заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности, которое состоялось в среду, 13 октября, в Москве.