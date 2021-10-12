Юлия Медведева, Москва, специально для haqqin.az 23:02

В доковидную эпоху посол России в Иране Леван Джагарян ввел практику обязательного согласования с ним того ресторана, в котором сотрудник посольства собирался отметить свое день рождения или иное торжество. История умалчивает, сколько он получал за это от рестораторов – но вскоре и это прекратилось, потому что появился «Армянский клуб». Неожиданно для редакции haqqin.az публикация о «дипломатическом гении» - российском после в Иране Левоне Джагаряне вызвала волну откликов читателей, которые поспешили поделиться с нами своими впечатлениями об этом «великом дипломате» и деятельности возглавляемого посольства Российской Федерации.

Сообщали всякое. И достаточно грустное, вроде этой истории: «Есть у меня пример, если позволите. Часто бываю в нашем консульстве в Тегеране. Там на стенах расклеены листы с информацией для иранцев на фарси. Два года назад мог наблюдать очень странные орфографические ошибки. Те, за которые на первом курсе вуза косо смотрят. Видел молодого иранца, который с улыбкой фотографировал их на смартфон. Сказал об этом сотруднице в окне. "Все знаем, да, да, спасибо, исправим", - пообещала она. И ведь действительно исправили - правда, спустя год. Сначала исправили черной ручкой напечатанный текст - с зачеркиваниями и подписями. Уже потом перепечатали. Впечатление такое, что сотрудникам посольства и самому послу до лампочки имидж их заведения в стране пребывания». И откровенно анекдотичное, вроде этого: «Прихвостни посла шепнули ему, что подчиненные прозвали его Шахиншахом. Что было на самом деле грубой лестью, поскольку в действительности среди подчиненных он проходил под псевдонимами «помещик» или «лаваш». Но это так воодушевило Посла, что на мероприятии по случаю своего дня рождения в 2020 году в церемониальном зале Посольства он с нескрываемым наслаждением заявил: «Оказывается, мои подчинённые величают меня Шахиншах». Осталось дождаться, когда этот «гений дипломатии» объявит себя реинкарнацией Ксеркса…»