Армянский клуб российского посольства в Тегеране по следам наших выступлений
В доковидную эпоху посол России в Иране Леван Джагарян ввел практику обязательного согласования с ним того ресторана, в котором сотрудник посольства собирался отметить свое день рождения или иное торжество. История умалчивает, сколько он получал за это от рестораторов – но вскоре и это прекратилось, потому что появился «Армянский клуб».
Неожиданно для редакции haqqin.az публикация о «дипломатическом гении» - российском после в Иране Левоне Джагаряне вызвала волну откликов читателей, которые поспешили поделиться с нами своими впечатлениями об этом «великом дипломате» и деятельности возглавляемого посольства Российской Федерации.
Сообщали всякое. И достаточно грустное, вроде этой истории:
«Есть у меня пример, если позволите. Часто бываю в нашем консульстве в Тегеране. Там на стенах расклеены листы с информацией для иранцев на фарси. Два года назад мог наблюдать очень странные орфографические ошибки. Те, за которые на первом курсе вуза косо смотрят. Видел молодого иранца, который с улыбкой фотографировал их на смартфон. Сказал об этом сотруднице в окне. "Все знаем, да, да, спасибо, исправим", - пообещала она. И ведь действительно исправили - правда, спустя год. Сначала исправили черной ручкой напечатанный текст - с зачеркиваниями и подписями. Уже потом перепечатали. Впечатление такое, что сотрудникам посольства и самому послу до лампочки имидж их заведения в стране пребывания».
И откровенно анекдотичное, вроде этого:
«Прихвостни посла шепнули ему, что подчиненные прозвали его Шахиншахом. Что было на самом деле грубой лестью, поскольку в действительности среди подчиненных он проходил под псевдонимами «помещик» или «лаваш». Но это так воодушевило Посла, что на мероприятии по случаю своего дня рождения в 2020 году в церемониальном зале Посольства он с нескрываемым наслаждением заявил: «Оказывается, мои подчинённые величают меня Шахиншах». Осталось дождаться, когда этот «гений дипломатии» объявит себя реинкарнацией Ксеркса…»
Но искренне зацепила история вот этого объявления на фото. А знаете, где они висят? Вы уже догадались, что не в посольстве Армении, а в российской дипломатической миссии. И развешивают их российские дипломаты и в служебных помещениях Посольства, и на жилых зданиях.
В доковидную эпоху посол России в Иране Леван Джагарян ввел практику обязательного согласования с ним того ресторана, в котором сотрудник посольства собирался отметить свое день рождения или иное торжество.
История умалчивает, сколько он получал за это от рестораторов – но вскоре и это прекратилось, потому что появился «Армянский клуб». И каждый смышленый сотрудник понял – о других ресторанах нужно забыть. Не хочешь проблем с карьерой – тогда армянский ресторанчик твой лучший выбор. А заодно – и лучший спонсор вкусной жизни Левона Джагаряна и небольшого круга его приближенных.
С точки зрения бизнеса – безукоризненный ход. Действительно, зачем ждать откупных от иранских рестораторов, намекать подчиненным, куда идти и вот все эти хлопоты. Уж лучше взять «под крышу» что-то родное и совершенно лояльное, регулярно получая свой процент.
Но это с точки зрения бизнеса. С точки же зрения профессиональной этики, имиджа России… Хотя – помилуйте, Джагаряна подобные вопросы давно уже не волнуют. Ничего личного – только собственное благополучие, а уж российские интересы как-нибудь и сами себя отстоят.