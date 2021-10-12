Дмитрий Рой, автор haqqin.az 23:13

Вчера пришло сообщение о том, что пять индийских солдат из пограничного патруля армии Индии были убиты на хребте Пир-Панджал, находящийся на спорной территории между Индией и Пакистаном. Сегодня пришло сообщение, что пять подозреваемых в нападении на патруль были уничтожены индийской армией на территории Кашмира, права на который оспаривает Индия и Пакистан.

Неделя для Нью-Дели началась крайне неудачно. В понедельник было объявлено, что переговоры между индийскими и китайскими военными командирами по урегулированию затяжного противостояния на спорном участке границы в Гималаях сорвались. А к вечеру того же дня в Кашмире был расстрелян пограничный патруль. Что стало самым смертоносным нападением в этом регионе на индийских военных с февраля нынешнего года, когда Индия и Пакистан объявили о прекращении огня вдоль фактически существующей между ними границы. Самым смертоносным – но вполне ожидаемым. Поскольку вспышки конфликта между двумя странами стоило ожидать со дня на день еще с августа 2019 года, когда Нью-Дели цинично и при полном молчании «прогрессивной международной общественности» растоптал остатки автономии Кашмира и принялся насаждать там политику насильственного вытеснения мусульман. Нужно заметить, что приход талибов к власти вызвал в Индии новую волну исламофобии, последняя из которых отгремела после победы Азербайджана в 44-дневной войне. Как и в прошлый раз, ее всячески поддерживает, направляет и провоцирует правящая Бхаратия джаната парти (БДП). Собственно, ее активисты и являются главными заводилами этой кампании. В социальных сетях обращения в адрес мусульман сопровождались хэштегом #GoToAfghanistan, а их суть сводилась к тому, что «Индия – для индусов».

В северо-восточном штате Ассам 15 мусульман, в том числе исламские ученые, политик и местный журналист, были арестованы за якобы «поддержку» талибов в постах в социальных сетях. Им предъявлено обвинение в поддержке террористической деятельности, что в Индии означает от десяти до пятнадцати лет тюрьмы. Шафикур Рахман Барк, мусульманский политик из штата Уттар-Прадеш, обвиняется в подстрекательстве к мятежу за то, что якобы сравнил борьбу Индии за свободу против британцев с борьбой Афганистана против американской оккупации. То, что происходило в Индии в последние дни можно с полным правом охарактеризовать как «охоту на ведьм». И, как это обычно и бывает, общественная истерия быстро получила подпитку кровью. 29 человек было застрелено в Кашмире в нынешнем году – 22 из них были мусульманами. Армия и полиция развернула массовый террор, хватая людей на улицах по первому подозрению, избивая их и кидая за решетку. «Мусульманин? Значит безоговорочно виновен», - методичка для репрессий безотказная.