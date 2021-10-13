В рамках визита в Россию спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса, в ходе встречи Матвиенко, выразила удовлетворение ростом отношений между Азербайджаном и Россией, отметив роль, сыгранную законодательными органами двух государств в достижении текущего уровня взаимодействия.

Сахиба Гафарова также подчеркнула развитие отношений между Азербайджаном и Россией с опорой на стратегическое партнёрство и особо указала на роль глав двух государств в этом.

Касаясь темы Отечественной войны, Сахиба Гафарова отметила, что теперь на Южном Кавказе сложилась совершенно новая ситуация; конфликт остался в прошлом, а Азербайджан начал восстановление своих освобождённых территорий.

Спикер Милли Меджлиса добавила, что Армения прибегает к провокациям с целью помешать установлению мира и безопасности в регионе, в особенности, отказываясь выдать карты минных полей.

На встрече состоялся обмен мнениями о других вопросах, вызывающих взаимный интерес.