Это очень показательная история, поскольку сами выборы стали результатом массовых протестов и требований обновить политическое руководство, погрязшее в коррупции и неспособное победить безработицу. Но когда пришла пора идти на избирательные участки, дошли до них лишь 41% избирателей, еще меньше, на 3,5%, чем на предыдущих парламентских выборах. А в Багдаде проголосовала едва треть. Молодежь, составившая основную часть протестующих, на выборы как раз и не пошла, не видя в них инструмента улучшения своего тяжелого положения.

Как уже ранее сообщал haqqin . az , официальные данные досрочных выборов в парламент страны зафиксировали еще большее усиление и без того самой влиятельной политической силы, ослабление группировок, ориентированных на Иран, а также дальнейшее падение доверия иракцев к избирательным процедурам.

Нынешняя кампания даже проходила по новым правилам: в этот раз голосование шло не за партийные списки, а конкретных политиков. 320 мест разыгрывалось по территориальным участкам, а еще девять были выделены для этнических и конфессиональных меньшинств. При этом четверть мест в Совете представителей гарантировано женщинам. И все равно это не подхлестнуло интереса к выборам.

В результате закрепил свое положение блок «Ас-Сайирун», у которого теперь 73 места в парламенте, на 19 больше, чем в прошлый раз, когда он тоже занял первое место. Его лидер Муктада ас-Садр – самый влиятельный иракский политик, без учета его мнения не происходило ни одно формирование правительства с 2005 года. По разным оценкам, он контролирует до 30% шиитской общины Ирака.

А сюрпризом стал очень слабый результат блока «Аль-Фатх» - политического представительства шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», которое напрямую связывают с Ираном. Недаром антиправительственные протесты в стране проходили с антииранскими лозунгами. Ожидают, что проиранские силы попытаются оспорить официальные результаты, но вряд ли от этого можно ожидать каких-то существенных изменений.

Действующий глава правительства Ирака Мустафа Каземи в выборах не участвовал и готов передать свой пост той фигуре, на которой остановятся новоизбранные парламентарии. Кто бы не оказался новым премьером, какие-то существенные перемены страну не ожидают. А если они и случатся, то, во всяком случае, не из-за новых парламента и правительства.