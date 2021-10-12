В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления по делам МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления министерства Салима Ализаде. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на очередном заседании был продолжен допрос свидетелей.

Отметим, что все свидетели - Расмия Газиева, Шахин Абдуллаев, Хагани Залов, Шахин Расулов, Сеймур Асадов и Билал Гасымов официально являются директорами фирм, на счета которых поступали деньги от МИД и затем обналичивались.

Эти фирмы, при помощи Фархада Моллазаде и Салима Ализаде, в разное время выигрывали тендеры МИД на поставку канцелярских товаров. После обналичивания денег бывшие чиновники получали откаты.

Все показания свидетелей идентичны: на счета поступала сумма денег, которая снималась и передавалась определенному лицу.

По версии следствия, в общей сложности Фархад Моллазаде и Салим Ализаде присвоили таким образом 2,54 миллиона манатов.

Следующее заседание суда по данному делу состоится 20 октября.