Норвежская полиция назвала число жертв нападения с луком и стрелами. Убиты пять человек, еще двое ранены.

В норвежском городе Конгсберге мужчина с луком и стрелами стрелял по прохожим — несколько человек погибли и ранены, сообщает норвежский портал NRK.

Полиция пока не назвала точное число жертв, но отчиталась, что подозреваемый задержан. Его мотивы пока неизвестны, он нападал на прохожих в разных частях города.

На вопрос о том, можно ли назвать произошедшее терактом, правоохранители отвечают, что пока говорить об этом рано.

Самый крупный теракт в Норвегии произошел в 2011 году. Андерс Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале Осло, в результате которого погибли восемь человек, а затем отправился на остров Утойя, где в молодежном лагере расстрелял 69 человек. Его приговорили к 21 году тюрьмы, и теперь он шлет прошения о досрочном освобождении.