Больше всех среди иностранцев недвижимость в Азербайджане приобретают граждане России

В первой половине этого года иностранцы приобрели в Азербайджане 986 объектов недвижимости. Всего на рынке недвижимости приняли участие граждане 31 страны, сказали «Туран» в Государственной службе по вопросам имущества (ГСВИ) при Минэкономики.

Самыми активными на рынке недвижимости среди иностранцев в Азербайджане являются граждане России. На их долю приходится свыше 70% операций с недвижимостью (708 объектов). Далее следуют граждане Грузии (94), Турции и Украины (по 36 объектов) и Казахстана (35).

ГСВИ не раскрывает назначения инвестиций в недвижимость.

В 2020 году общее число приобретенных иностранцами в Азербайджане объектов недвижимости, вероятно из-за пандемии коронавируса COVID-19, снизилась в два раза и составила 1370. В первую тройку инвесторов, как в 2019, так и в 2020 годах входят граждане РФ, Грузии и Турции.