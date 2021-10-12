Азербайджанца расстреляли из автоматов в Стокгольме

Издание отмечает, что 43-летний мужчина приехал в Швецию из Азербайджана двенадцать лет назад вместе со своей женой и ребёнком. Вскоре у них родился ещё один ребёнок. Но семья распалась, а бывшая жена мужчины и двое их детей вернулись на старую родину - Азербайджан. Через некоторое время мужчина стал жить с другой женщиной.

«Мы вместе прожили здесь полтора года. Раньше у нас были близкие отношения, но в последнее время мы остались друзьями. Он был мусульманином, но не очень религиозным. Я никогда не видела, чтобы он ходил в мечеть. Он ежемесячно отправлял детям деньги и очень заботился о них. Он много работал и почти не находил времени на светскую жизнь. Но иногда по выходным посещал местный ресторанчик. Не употреблял никаких наркотиков и не делал ничего криминального. Я в шоке от того, что его убили. Возможно, он сказал что-то неосторожное кому-то. Кто-то рассердился на него. Он лишь хотел вернуться к своей семье в Азербайджан», - рассказала изданию бывшая сожительница азербайджанца.