Военный корабль Украины потерпел бедствие в Черном море
В Черном море потерпел бедствие военный корабль U-811 «Балта» военно-морских сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.
В спасательной операции принимают участие корабли, катера и воздушные суда.
Инцидент произошел 13 октября во время во время выполнения кораблем задач по назначению.
Военные раскрыли подробности аварии: ЧП с кораблем случилось из-за ухудшившихся погодных условий. «После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть», — уточнили в ведомстве и указали на отсутствие пострадавших.