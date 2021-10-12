Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 01:49

Резкий скачок цен на энергоносители, ставший результатом стечения целого ряда обстоятельств, застал врасплох буквально всех, и теперь нет актуальнее проблемы, которую следует каким-то образом срочно решить. Зима на носу. Не предугадали развитие рыночной ситуации и в Европейском Союзе. Надежды на возобновляемые источники энергии на фоне уже привычно теплых зим расслабили тех, кому следовало предусмотреть и неблагоприятные сценарии. Специалисты Еврокомиссии, исполнительного органа ЕС, засели ломать голову о том, как справиться с кризисом, уже тогда, когда он был в разгаре.

В результате утвержден пакет мер, которые должен помочь странам ЕС пройти непростую зиму: «Краткосрочные национальные меры включают экстренную поддержку доходов домашних хозяйств, государственной помощи компаниям и целевое снижение налогов». Рекомендуется предоставить малообеспеченным потребителям, которые страдают от роста цен на энергоносители, поддержку доходов с помощью специальных ваучеров или частичной оплаты счетов. Другой вариант – отсрочка счетов и временное целевое снижение налоговых ставок. Компаниям и отраслям будет оказана помощь в рамках государственной помощи ЕС. Будут предприняты шаги, которые бы позволили избежать отключений от энергетической сети. Но это рекомендации пожарного характера. Что же касается будущего, политика Евросоюза не просто остается прежней, она усилится. Выступая на брифинге с комментариями по поводу опубликованного пакета мер, Кадри Симсон, еврокомиссар по делам энергетики, сказала: