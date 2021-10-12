Отношения Алжира и Парижа с момента освобождения от французской колонизации в 1962 году, за сопротивление которой страна заплатила жизнями 5 миллионов 630 тысяч своих граждан, всегда были очень и очень непростыми. Что требует от Франции особой деликатности в высказываниях по этой теме. Но Макрону законы такта не писаны – и в начале октября он, с грацией слона в посудной лавке, высказался по алжирской теме, после чего грянул дипломатический скандал, Алжир отозвал своего посла, а его небо было для Франции закрыто.

Алжир обвинил свою бывшую колониальную метрополию Францию в геноциде и отозвал своего посла из Парижа из-за «недопустимых» комментариев, прозвучавших из уст Эммануэля Макрона. А 3 октября правительство Алжира запретило французским военным самолетам заходить в его воздушное пространство.

Что было вполне ожидаемо после вопроса Макрона: «Была ли алжирская нация до французской колонизации? Вот в чем вопрос». Ну, и без выпада в адрес Турции не обошлось: «Меня восхищает способность Турции заставлять людей полностью забыть о той роли, которую она сыграла в Алжире, и о господстве, которое она осуществляла. А алжирцы верят в это и питают ненависть к Франции».

Тут ведь надо понимать, перед кем он это говорил – перед харки, то есть ветеранами и их потомками из местных формирований алжирских мусульман, которые сражались на стороне Франции против своего народа во время войны за независимость Алжира и кровь соотечественников лили не стаканами – ведрами. А Макрон, помимо прочего, обронил следующее: «Честь харки должна быть запечатлена в национальном сознании». В то время как в современном Алжире термин «харки» часто несет ярко выраженное отрицательное значение для обозначения предателя.

Кстати, для справки и понимания: Численность харки насчитывала 200 тысяч человек и только 42 тысячи из них позже были эвакуированы из Алжира во Францию. Около 40 тысяч представителей харки перешли во Францию нелегальными путями и уже там попали в лагеря для перемещенных лиц, где содержались в нечеловеческих условиях. А примерно 100 тысяч представителей харки были брошены в Алжире на произвол судьбы. Судьбу афганцев, сотрудничавших с американцами в Афганистане, не напоминает?

Возможно, Макрон и хотел как лучше, но получилось у него - как всегда. Во франко-алжирские отношения добавилась еще одна трещина. Замечу – с далеко идущими последствиями, ведь Франция и союзные ей государства давно входят в список политических угроз для Алжира, уступая по опасности только Исламскому государству, Аль-Каиде и Марокко.

А между тем, Алжир – уникальное государство в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), поскольку остается одной из немногих стран арабского мира, сохранивших способность ведения самостоятельной внешней политики и не затронутых дестабилизацией.