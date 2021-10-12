Израиль нанес ракетные удары по базам иранских прокси в Сирии
Израильские Военно-Воздушные силы нанесли ракетные удары по военным базам иранских прокси к югу от города Пальмира (240 км от Дамаска). Об этом сообщает SANA.
Израильские Военно-Воздушные силы нанесли ракетные удары по военным базам иранских прокси к югу от города Пальмира (240 км от Дамаска). Об этом сообщает SANA.
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