Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу возглавляет турецкую делегацию, которая проводит в четверг переговоры с представителями радикального движения "Талибан" в Анкаре. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД республики.

"Турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и делегация "Талибана" во главе с министром иностранных дел [в сформированном талибами временном правительстве] Амиром Ханом Моттаки проводят встречу в здании министерства иностранных дел", - сообщил собеседник агентства.

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Делегация во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел движения "Талибан" Амир Ханом Моттаки по официальному приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу отбыла в Анкару, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства талибов.

Сообщается, что делегация проведет переговоры с высокопоставленными представителями Турции по вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Будет рассмотрен ряд вопросов по улучшению отношений, сотрудничеству в сферах торговли, гуманитарной помощи, миграции и авиатранспорту", - говорится в сообщении.