Путин о судьбе американского доллара

США совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент. Санкции и быстрый рост американского государственного долга подрывают позиции доллара, и хотя Россия пока не стремится уйти от расчетов в нем в своей торговле энергоресурсами, она вынуждена рассматривать различные меры для обеспечения стабильности своей финансовой системы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC. Президент беседовал с журналисткой телеканала Хедли Гэмбл, которая накануне уже задавала ему вопросы в качестве модератора пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента", - сказал Путин. "Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах", - добавил российский лидер.

Путин также указал, что "когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчетов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом". "И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары и как расчетную единицу меньше использовать. Результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт", - обратил внимание российский лидер.

Российский президент считает, что доллар "подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается". "Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают", - сказал Путин, пояснив, что, в частности, речь идет о "расчетах за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего".

"Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару", - добавил российский лидер.