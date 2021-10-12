Человечество откажется от мяса?

"Ради спасения климата, человечеству в скором времени придется серьезно сократить потребление и производство мяса", заявил руководитель крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия в Европе Danish Crown Джейс Валер, сообщает Bloomberg.

По словам эксперта, стейки из свинины и говядины станут практически такой же роскошью, как хорошее шампанское.

Отмечается, что многие страны уже заявили о планах сократить объемы выбросов парниковых газов. В частности, мраморная говядина может стать очень дорогостоящим деликатесом, который будут есть только в исключительных случаях.

По мнению специалистов, мясоперерабатывающим предприятиям и компаниям по производству мясных продуктов необходимо сократить количество выбросов парниковых газов, поскольку именно на эту отрасль приходится не менее 57% всех выбросов в пищевой промышленности.