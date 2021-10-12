18 октября сеть магазинов İrşad запускает новую, 18-дневную кампанию по случаю Дня восстановления государственной независимости. Желающие обновить свои смартфоны, бытовую технику и электроприборы могут воспользоваться этой акцией с 14 по 31 октября.

Согласно условиям кампании, у клиентов есть возможность приобрести смартфоны на 12 месяцев, бытовую технику и телевизоры на 18 месяцев, ноутбуки на срок до 18 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссии.

Скидками также могут воспользоваться клиенты, совершающие покупки наличными, платежными картами и в рассрочку сроком на 3 месяца.

Приобрести продукцию можно в любом магазине İrşad на условиях кампании. Заказать товар можно также онлайн через сайт www.irshad.az. Доставка до адресата абсолютно бесплатная.

Коллектив İrşad поздравляет всех граждан с 18 Октября - Днем восстановления государственной независимости, и желает увековечивания независимости нашего государства.