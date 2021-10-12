Журналистов не пустили на суд экс-начальника военной контрразведки Азербайджана

Сегодня состоялось очередное заседание суда по уголовному делу бывшего начальника Главного управления военной контрразведки упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ), генерала Низами Ширинова и начальников управлений, входивших в структуру, Эльджана Абдуллаева, Эльмана Тахирова, оперуполномоченного Надира Назирова.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, журналистов не пустили на сегодняшнее заседание.

Отметим, на предыдущем процессе адвокат Низами Ширинова подал ходатайство и попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме, но ходатайство не было удовлетворено.

Согласно обвинению, Н.Ширинов и другие, используя служебные интересы, угрожая гражданам, вымогали у них деньги. Н.Ширинову предъявлено обвинение по 6 эпизодам.